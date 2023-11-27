На Урале отец перепутал краны в бане и чуть не сварил заживо маленькую дочку

В Югорске первоклассница получила ожоги 84% тела после того, как сходила в баню с отцом. Об этом сообщает Ural Mash.

Телеграм-канал уточняет, что семья, где произошла трагедия, живёт в частном доме. Каждую среду девочку водят в баню мама или бабушка, однако в этот раз впервые она сходила с папой. Мужчина перепутал краны, набрал вместо холодной воды кипятка и облил им дочку с головы до ног.

Ребёнка доставили в югорскую реанимацию, а оттуда отправили в Сургут на вертолёте, сейчас девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Операцию по пересадке кожи медики пока не планируют — специалисты надеются, что организм юной пациентки восстановится сам. Несчастным случаем уже занялись сотрудники СК. Примечательно, что отец девочки работает начальником службы снабжения водой Югорска.