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2 ноября, 09:53

Восьмимесячная девочка попала в реанимацию после чаепития в Петербурге

В Петербурге мать ошпарила горячим чаем 8-месячную дочь, девочка в реанимации

В Санкт-Петербурге мать случайно облила кипятком восьмимесячную дочку во время чаепития в гостях. По данным "Фонтанки", всё произошло 1 ноября — ребёнок сидел на коленях у матери, а та по неосторожности опрокинула кружку.

В итоге малышка получила ожоги второй и третьей степени 10% тела. Приехавшая скорая доставила пострадавшую в Первую детскую городскую больницу — сейчас девочка в реанимации. Известно, что она вместе с матерью приехала из Москвы к знакомым.

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Ранее Лайф писал, что годовалую дочь актрисы Мадины Дубаевой доставили в больницу с ожогами после того, как она облилась кипятком. Малышка случайно опрокинула на себя чашку с горячим чаем.

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Freepik / jcomp

Никита Осипов
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