Восьмимесячная девочка попала в реанимацию после чаепития в Петербурге

В Санкт-Петербурге мать случайно облила кипятком восьмимесячную дочку во время чаепития в гостях. По данным "Фонтанки", всё произошло 1 ноября — ребёнок сидел на коленях у матери, а та по неосторожности опрокинула кружку.

В итоге малышка получила ожоги второй и третьей степени 10% тела. Приехавшая скорая доставила пострадавшую в Первую детскую городскую больницу — сейчас девочка в реанимации. Известно, что она вместе с матерью приехала из Москвы к знакомым.