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27 октября, 12:15

Стало известно, почему любопытный школьник провалился в колодец с кипятком на Урале

SHOT: Упавший в колодец с кипятком в Екатеринбурге школьник сам прыгал на нём

<p>Разбитое стекло на месте падения подростка в колодец с кипятком в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sledcom_sverdlovsk/2301" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Свердловской области</a></p>

Разбитое стекло на месте падения подростка в колодец с кипятком в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

Подросток, который упал в колодец с кипятком в Екатеринбурге, сам начал прыгать на нём, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, крышку на колодце украли и изначально его прикрыли окном, а проходивший мимо восьмиклассник захотел проверить, разобьётся ли стекло.

Колодец с кипятком в Екатеринбурге, в который упал подросток. Фото © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

Колодец с кипятком в Екатеринбурге, в который упал подросток. Фото © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

Известно, что вчера 14-летний парень решил прогулять школу и пошёл гулять с одноклассником по району Уралмаш. На одной из детских площадок подростки увидели два люка, закрытых окнами. Друг пострадавшего рассказал, что тот ради интереса приоткрыл один и заглянул внутрь, а потом стал прыгать и провалился. Он вытащил приятеля из колодца и побежал звать на помощь. Позже ребятам помог проезжавший мимо таксист.

Разбитое стекло на месте падения подростка в колодец с кипятком в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

Разбитое стекло на месте падения подростка в колодец с кипятком в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбургской теплосетевой компании отметили, что о похищении двух крышек узнали лишь после происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Упавшего в люк с кипятком в Екатеринбурге подростка подключили к ИВЛ

Упавшего в люк с кипятком в Екатеринбурге подростка подключили к ИВЛ

Как сообщал Лайф, школьник после того, как рухнул в открытый коллектор с кипятком в Екатеринбурге, попал в реанимацию с ожогами 50% тела. У него сильно пострадали руки, ноги и спина.

Никита Осипов
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