Стало известно, почему любопытный школьник провалился в колодец с кипятком на Урале

Подросток, который упал в колодец с кипятком в Екатеринбурге, сам начал прыгать на нём, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, крышку на колодце украли и изначально его прикрыли окном, а проходивший мимо восьмиклассник захотел проверить, разобьётся ли стекло.

Колодец с кипятком в Екатеринбурге, в который упал подросток. Фото © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

Известно, что вчера 14-летний парень решил прогулять школу и пошёл гулять с одноклассником по району Уралмаш. На одной из детских площадок подростки увидели два люка, закрытых окнами. Друг пострадавшего рассказал, что тот ради интереса приоткрыл один и заглянул внутрь, а потом стал прыгать и провалился. Он вытащил приятеля из колодца и побежал звать на помощь. Позже ребятам помог проезжавший мимо таксист.

Разбитое стекло на месте падения подростка в колодец с кипятком в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбургской теплосетевой компании отметили, что о похищении двух крышек узнали лишь после происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".