Стало известно, почему любопытный школьник провалился в колодец с кипятком на Урале
SHOT: Упавший в колодец с кипятком в Екатеринбурге школьник сам прыгал на нём
Разбитое стекло на месте падения подростка в колодец с кипятком в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области
Подросток, который упал в колодец с кипятком в Екатеринбурге, сам начал прыгать на нём, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, крышку на колодце украли и изначально его прикрыли окном, а проходивший мимо восьмиклассник захотел проверить, разобьётся ли стекло.
Колодец с кипятком в Екатеринбурге, в который упал подросток. Фото © Telegram / СУ СК России по Свердловской области
Известно, что вчера 14-летний парень решил прогулять школу и пошёл гулять с одноклассником по району Уралмаш. На одной из детских площадок подростки увидели два люка, закрытых окнами. Друг пострадавшего рассказал, что тот ради интереса приоткрыл один и заглянул внутрь, а потом стал прыгать и провалился. Он вытащил приятеля из колодца и побежал звать на помощь. Позже ребятам помог проезжавший мимо таксист.
Разбитое стекло на месте падения подростка в колодец с кипятком в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области
В Екатеринбургской теплосетевой компании отметили, что о похищении двух крышек узнали лишь после происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Как сообщал Лайф, школьник после того, как рухнул в открытый коллектор с кипятком в Екатеринбурге, попал в реанимацию с ожогами 50% тела. У него сильно пострадали руки, ноги и спина.