Убитая горем мать раскрыла смертельное "лечение" дочки в томской больнице, где не смогли распознать менингит

Мама погибшей из-за халатности врачей девочки в Томске рассказала шокирующие подробности трагедии. Ирина рассказала SHOT, что больному ребёнку несколько раз вызывали скорую и возили по многим больницам области, но ни в одной из них медики не смогли назвать диагноз и прописать нужные лекарства.

По словам убитой горем матери, ещё 12 сентября полугодовалая Лилия чувствовала себя хорошо. Но в ночь на 13 у девочки начались рвота и жар. Родители сразу вызвали скорую, но та приехала только к утру. Диагноз врачи не смогли поставить и полугодовалого ребёнка отправили в больницу в Северск, где медики тоже развели руками. По информации, дальнейшие анализы сдавали по месту жительства, но врачи уверили родителей, что всё хорошо и отпустили ребёнка, прописав простые противовирусные.

Когда Лилия вернулась с мамой домой, её тело покрылось пятнами. Тогда медики скорой отправили её в Томск. По словам родителей, врачи перевозили ребёнка, обернув в пелёнку, не подключив специального оборудования. В томскую больницу девочка поступила уже в критическом состоянии. Позже она скончалась из-за отказа надпочечников, это показала судмедэкспертиза. Ирина утверждает, что никаких документов ей и мужу не выдали.