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29 ноября, 08:17

В Томске разбираются в смерти полугодовалой девочки от менингококковой инфекции

В Томске от менингококковой инфекции умерла полугодовалая девочка. По данным SHOT, опасной инфекцией 28-летняя девушка и её ребёнок из Северска заразились ещё в начале осени.

Уже 13 сентября их доставили в детскую инфекционную больницу имени Сибирцева в областном центре, однако тем же вечером, несмотря на все старания врачей, младенца не стало.

В отношении неустановленного сотрудника медицинского учреждения возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводится проверка.

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А в Новосибирске годовалый мальчик упал с 18-го этажа, пролежал на земле полчаса и остался жив. По предварительным данным, родители забыли закрыть окно перед сном. У малыша диагностировали перелом таза, а также ушибы лёгкого и почки.

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Матвей Константинов
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