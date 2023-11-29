В Томске разбираются в смерти полугодовалой девочки от менингококковой инфекции
В Томске от менингококковой инфекции умерла полугодовалая девочка. По данным SHOT, опасной инфекцией 28-летняя девушка и её ребёнок из Северска заразились ещё в начале осени.
Уже 13 сентября их доставили в детскую инфекционную больницу имени Сибирцева в областном центре, однако тем же вечером, несмотря на все старания врачей, младенца не стало.
В отношении неустановленного сотрудника медицинского учреждения возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводится проверка.
А в Новосибирске годовалый мальчик упал с 18-го этажа, пролежал на земле полчаса и остался жив. По предварительным данным, родители забыли закрыть окно перед сном. У малыша диагностировали перелом таза, а также ушибы лёгкого и почки.
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