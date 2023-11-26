Российский школьник потерял руку при взрыве кофемолки, которую отец нашёл на улице

Мальчик-подросток попал в больницу после взрыва бытового электроприбора в городе Балей Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мальчик доставлен в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести. Получает всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Как пишет газета "Известия", 14-летний школьник лишился левой кисти руки из-за кофемолки, которую нашёл его отчим на улице. Мальчик включил аппарат — тот взорвался. Предположительно, прибор был заминирован. С места взрыва правоохранители изъяли электродетонатор и поражающие элементы.