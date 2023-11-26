Российский школьник потерял руку при взрыве кофемолки, которую отец нашёл на улице
В Забайкалье 14-летнего подростка госпитализировали после взрыва электроприбора
Мальчик-подросток попал в больницу после взрыва бытового электроприбора в городе Балей Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мальчик доставлен в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести. Получает всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Как пишет газета "Известия", 14-летний школьник лишился левой кисти руки из-за кофемолки, которую нашёл его отчим на улице. Мальчик включил аппарат — тот взорвался. Предположительно, прибор был заминирован. С места взрыва правоохранители изъяли электродетонатор и поражающие элементы.
Ранее Лайф сообщал, что в Ингушетии семилетний мальчик серьёзно пострадал от взрыва телефона, брошенного в костёр. У ребёнка сломан нос, проломлен лоб и обожжены глаза.
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