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27 сентября, 05:04

Подросток заживо сгорел в Красноярском крае при неизвестных обстоятельствах

В Красноярском крае от ожогов 90% тела погиб подросток

В Туруханске Красноярского края при неизвестных обстоятельствах загорелся подросток 2008 года рождения, спасти его не удалось. Об этом информировала пресс-служба краевого главка МВД РФ.

Как сообщается, во вторник, 26 сентября, в дежурную часть поступил сигнал, что на улице Фестивальной обнаружили подростка, охваченного огнём. Очевидцы потушили несовершеннолетнего и вызвали скорую. Врачи поставили предварительный диагноз — ожоги 2–3-й степени 90% тела. Мальчик ещё находился в сознании и был госпитализирован, но в больнице скончался.

При осмотре места происшествия — заброшенного домика-бытовки — полицейские обнаружили куртку подростка, сумку и канистру с бензином. По предварительным данным, на месте трагедии подросток находился один.

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Прокуратура региона начала проверку случившегося. Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые и оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают свидетелей. Семья мальчика характеризуется положительно и на учёте в органах профилактики не состоит.

А ранее Лайф писал, что около 100 человек погибли и более 150 пострадали на свадьбе в Ираке. На мероприятии использовались фейерверки, что и привело к возгоранию.

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Telegram / МВД 24

Лариса Сафронова
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