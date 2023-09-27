Подросток заживо сгорел в Красноярском крае при неизвестных обстоятельствах

В Туруханске Красноярского края при неизвестных обстоятельствах загорелся подросток 2008 года рождения, спасти его не удалось. Об этом информировала пресс-служба краевого главка МВД РФ.

Как сообщается, во вторник, 26 сентября, в дежурную часть поступил сигнал, что на улице Фестивальной обнаружили подростка, охваченного огнём. Очевидцы потушили несовершеннолетнего и вызвали скорую. Врачи поставили предварительный диагноз — ожоги 2–3-й степени 90% тела. Мальчик ещё находился в сознании и был госпитализирован, но в больнице скончался.

При осмотре места происшествия — заброшенного домика-бытовки — полицейские обнаружили куртку подростка, сумку и канистру с бензином. По предварительным данным, на месте трагедии подросток находился один.

Прокуратура региона начала проверку случившегося. Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые и оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают свидетелей. Семья мальчика характеризуется положительно и на учёте в органах профилактики не состоит.