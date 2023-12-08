В Москве установили личность хозяина шприца с наркотиком, о который укололся ребёнок в каршеринге

В Москве спустя более чем три месяца вычислили личность мужчины, который оставил шприц с мефедроном в машине каршеринга, которым укололась десятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации SHOT, злоумышленником оказался 37-летний неоднократно судимый за наркотики уроженец города Будённовска Ставропольского края Николай Дрозд. Он употребил запрещённое вещество в салоне арендованной машины, бросил шприц внутри и ушёл. Им позже потом укололась десятилетняя девочка. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его в полицию. Дрозду грозит до восьми лет лишения свободы. Дело находится на контроле у прокуратуры.