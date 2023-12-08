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8 декабря, 07:41

В Москве установили личность хозяина шприца с наркотиком, о который укололся ребёнок в каршеринге

В Москве задержан хозяин шприца с наркотиком, о который укололся ребёнок

<p>37-летний Николай Дрозд, оставивший шприц с мефедроном в авто каршеринга. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/60240" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

37-летний Николай Дрозд, оставивший шприц с мефедроном в авто каршеринга. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве спустя более чем три месяца вычислили личность мужчины, который оставил шприц с мефедроном в машине каршеринга, которым укололась десятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В Москве девочка случайно укололась шприцем, который торчал из сиденья в машине каршеринга. Видео © Telegram / SHOT

По информации SHOT, злоумышленником оказался 37-летний неоднократно судимый за наркотики уроженец города Будённовска Ставропольского края Николай Дрозд. Он употребил запрещённое вещество в салоне арендованной машины, бросил шприц внутри и ушёл. Им позже потом укололась десятилетняя девочка. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его в полицию. Дрозду грозит до восьми лет лишения свободы. Дело находится на контроле у прокуратуры.

В Москве поймали эскортницу под наркотиками на Mercedes и нашли в авто мефедрон

В Москве поймали эскортницу под наркотиками на Mercedes и нашли в авто мефедрон

Напомним, в августе 10-летняя девочка случайно укололась найденным на заднем сиденье арендованного её родителями автомобиля шприцем. Экспертиза показала, что в нём находился наркотик мефедрон. Полиция возбудила уголовное дело.

Дарья Нарыкова
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