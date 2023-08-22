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22 августа, 06:41

Стало известно, что было в шприце, который воткнулся в ногу девочки в каршеринге

SHOT: Мефедрон был в шприце, которым укололась школьница в каршеринге в Москве

Эксперты определили вещество в шприце, который воткнулся в ногу 10-летней девочки в салоне одной из машин каршерингового сервиса BelkaCar. Как пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на ГУ МВД по Москве, там был мефедрон.

При этом специалисты продолжают проводить экспертизу на ВИЧ и другие заболевания. Отпечатков и пальцев на шприце нет, поэтому правоохранителям пока не удалось определить его хозяина. Вместе с тем уже возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Ответственному грозит до восьми лет колонии.

Каршеринг BelkaCar выясняет обстоятельства инцидента с ребёнком и шприцем в авто

Каршеринг BelkaCar выясняет обстоятельства инцидента с ребёнком и шприцем в авто

Напомним, шприц жидкостью светло-бежевого цвета был воткнут в сиденье автомобиля, который сдавался в аренду. Он вонзился в ногу несовершеннолетней пассажирки, когда она покидала машину. Полиция инициировала по факту случившегося проверку. О ситуации ранее высказался член Комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов. Депутат назвал случай "диким", а также призвал урегулировать работу каршеринга в России.

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Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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