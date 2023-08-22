Стало известно, что было в шприце, который воткнулся в ногу девочки в каршеринге

Эксперты определили вещество в шприце, который воткнулся в ногу 10-летней девочки в салоне одной из машин каршерингового сервиса BelkaCar. Как пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на ГУ МВД по Москве, там был мефедрон.

При этом специалисты продолжают проводить экспертизу на ВИЧ и другие заболевания. Отпечатков и пальцев на шприце нет, поэтому правоохранителям пока не удалось определить его хозяина. Вместе с тем уже возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Ответственному грозит до восьми лет колонии.