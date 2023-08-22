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21 августа, 22:10

Каршеринг BelkaCar выясняет обстоятельства инцидента с ребёнком и шприцем в авто

Каршеринговый сервис BelkaCar выясняет обстоятельства инцидента со шприцем, о который в одной из машин в Москве укололась десятилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы на связи с пользователем, выясняем обстоятельства произошедшего", — пояснила пресс-служба каршеринга в интервью РИА "Новости".

В Москве девочка наткнулась на шприц, спрятанный в сиденье каршеринга. Видео © t.me / SHOT

В Москве в ногу девочки воткнулся шприц с неизвестной жидкостью в каршеринге

В Москве в ногу девочки воткнулся шприц с неизвестной жидкостью в каршеринге

Напомним, острый предмет с неизвестной жидкостью светло-бежевого цвета был воткнут в сиденье автомобиля, который сдавался в аренду. Шприц вонзился в ногу несовершеннолетней пассажирки, когда она покидала машину. Полиция инициировала по факту случившегося проверку. О ситуации ранее высказался член Комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов. Депутат назвал случай "диким", а также призвал урегулировать работу каршеринга в России.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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