Каршеринг BelkaCar выясняет обстоятельства инцидента с ребёнком и шприцем в авто

Каршеринговый сервис BelkaCar выясняет обстоятельства инцидента со шприцем, о который в одной из машин в Москве укололась десятилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Напомним, острый предмет с неизвестной жидкостью светло-бежевого цвета был воткнут в сиденье автомобиля, который сдавался в аренду. Шприц вонзился в ногу несовершеннолетней пассажирки, когда она покидала машину. Полиция инициировала по факту случившегося проверку. О ситуации ранее высказался член Комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов. Депутат назвал случай "диким", а также призвал урегулировать работу каршеринга в России.