В Думе заговорили об алкозамках на каршеринг после дикого случая с уколовшейся о шприц девочкой
Депутат Ефимов призвал законодательно урегулировать работу сервисов каршеринга
Шприц, который торчал из сиденья в машине каршеринга в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Член Комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов призвал на законодательном уровне урегулировать работу сервисов каршеринга после дикого случая с девочкой, которая укололась неизвестным шприцем в салоне одного из арендованных авто.
"Случай, конечно, дикий. Это стечение обстоятельств, которое привело к негативным последствиям. Для девочки это наверняка сильный стресс", — приводит его слова "Лента.ру".
В Москве девочка наткнулась на шприц, спрятанный в сиденье каршеринга. Видео © t.me / SHOT
Парламентарий напомнил, что в 2020 году Госдума уже пыталась урегулировать работу каршеринга, однако разрабатываемый законопроект был заблокирован после того, как компании выступили против инициативы. На сегодняшний день на отрасль распространяются только общие законодательные нормы, однако нововведения просто необходимы, подчеркнул он. Депутат назвал каршеринг опасным видом транспорта, в который человек может сесть в любом состоянии.
"Сейчас каршеринг работает "по понятиям", закона пока нет, поэтому здесь сложно что-нибудь предпринимать, законодательно можно бы было прописать эти вопросы", — указал Ефимов.
В частности, он предложил законодательно урегулировать вопросы исправности авто и состояния арендаторов каршеринга. Для этого, например, можно подключить технические средства, в том числе алкозамок или антисон.
Сегодня весь Интернет гудит после новости о том, как в московском каршеринге в ногу десятилетней девочки воткнулся шприц с неизвестной жидкостью. Её родители взяли авто в Крылатском районе столицы, однако совсем не ожидали такого "сюрприза" от прошлых арендаторов. Шприц уже отправили на экспертизу, а девочку — сдавать анализы на ВИЧ и прочие гадости.