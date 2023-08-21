Регион

Уведомления отключены

21 августа, 07:04

В Москве в ногу девочки воткнулся шприц с неизвестной жидкостью в каршеринге

В Москве в автомобиле из каршеринга в ногу 10-летней девочке воткнулся шприц с неизвестной жидкостью. Об этом сообщает SHOT.

В Москве девочка случайно укололась шприцем, который торчал из сиденья в машине каршеринга. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в Крылатском районе. Родители девочки арендовали машину через Belkacar, чтобы доехать до торгово-развлекательного комплекса. Когда семья прибыла на место, при выходе из машины девочка почувствовала, как что-то укололо в икру.

Пьяный петербуржец потерял двухлетнюю дочь сожительницы

Пьяный петербуржец потерял двухлетнюю дочь сожительницы

У ребёнка пошла кровь, после чего отец обнаружил под задним сиденьем открытый шприц с жидкостью светло-бежевого цвета. Девочку быстро привезли в больницу, она сдала анализы. Шприц отправили на экспертизу. Оставивших его в машине арендаторов разыскивают.

Ранее Лайф писал о том, что в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге енот укусил семилетнюю девочку. Ребёнка пришлось экстренно везти в больницу.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров