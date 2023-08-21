В Москве в ногу девочки воткнулся шприц с неизвестной жидкостью в каршеринге
В Москве в автомобиле из каршеринга в ногу 10-летней девочке воткнулся шприц с неизвестной жидкостью. Об этом сообщает SHOT.
В Москве девочка случайно укололась шприцем, который торчал из сиденья в машине каршеринга. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в Крылатском районе. Родители девочки арендовали машину через Belkacar, чтобы доехать до торгово-развлекательного комплекса. Когда семья прибыла на место, при выходе из машины девочка почувствовала, как что-то укололо в икру.
У ребёнка пошла кровь, после чего отец обнаружил под задним сиденьем открытый шприц с жидкостью светло-бежевого цвета. Девочку быстро привезли в больницу, она сдала анализы. Шприц отправили на экспертизу. Оставивших его в машине арендаторов разыскивают.
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Telegram / SHOT