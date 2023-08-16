"Даже не гладила его": Енот в контактном зоопарке прокусил ухо семилетней девочке

Семилетняя девочка пострадала в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге — её укусил енот. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Енот прокусил семилетней девочке ухо в контактном зоопарке в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в контактном зоопарке "Вот енот", расположенном в Спасском переулке. Один из енотов неожиданно вцепился в маленькую девочку, которая пришла на экскурсию вместе с сестрой и мамой. Во время оказания первой медицинской помощи ребёнку и впоследствии никто из персонала зоопарка так и не предоставил извинений. На просьбу вернуть деньги за экскурсию сотрудники также ответили отказом. В итоге девочку пришлось экстренно везти в больницу, и теперь ей придётся проколоть курс прививок от бешенства.

"Моему ребёнку насквозь прокусили ухо. <...> Дочка даже не гладила этого енота. <...> Нас принимает врач, говорит, что в любом случае нам надо делать прививку от бешенства. Семь уколов, получается. Ни извинений, ничего", — рассказала мать пострадавшей.

По факту случившегося прокуратура уже начала проверку. В самом зоопарке отказываются комментировать инцидент.