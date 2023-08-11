Разъярённый алабай едва не загрыз двухлетнюю девочку в Ленобласти
В Ленобласти двухлетняя девочка попала в реанимацию после нападения алабая
Пёс породы алабай напал на двухлетнюю девочку на дачном участке в Ленинградской области. В результате ребёнок в тяжёлом состоянии попал в реанимацию, сообщает телеканал "78".
Инцидент произошёл вечером 10 августа в посёлке Ленинское. Пёс без ошейника зашёл на участок семьи девочки и вцепился в ребёнка. Мать и отец малышки пытались оттащить агрессивное животное от дочери, поэтому тоже пострадали. В итоге с рваными ранами живота и ягодичной области двухлетнюю девочку доставили в больницу Сестрорецка, где её экстренно прооперировали. В госпитале вместе с пострадавшей находится её мать, о её состоянии информации нет. По факту случившегося следователи уже организовали проверку. Хозяина собаки пока не нашли.
"По данному факту следственным отделом по городу Выборгу Следственного управления СКР по Ленинградской области организована доследственная проверка", — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в городе Мурино Ленобласти собака без намордника укусила за лицо годовалую девочку. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом нападения пса. Причём мать покусанного ребёнка рассказала, что хозяйка пса не отреагировала на инцидент, она просто наблюдала за происходящим.
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