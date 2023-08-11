Разъярённый алабай едва не загрыз двухлетнюю девочку в Ленобласти

Инцидент произошёл вечером 10 августа в посёлке Ленинское. Пёс без ошейника зашёл на участок семьи девочки и вцепился в ребёнка. Мать и отец малышки пытались оттащить агрессивное животное от дочери, поэтому тоже пострадали. В итоге с рваными ранами живота и ягодичной области двухлетнюю девочку доставили в больницу Сестрорецка, где её экстренно прооперировали. В госпитале вместе с пострадавшей находится её мать, о её состоянии информации нет. По факту случившегося следователи уже организовали проверку. Хозяина собаки пока не нашли.