Под Краснодаром у 6-летнего мальчика едва не отказали ноги из-за укуса чёрной вдовы

В станице Новощербиновской Краснодарского края шестилетний мальчик оказался на больничной койке после укуса одного из самых опасных пауков — чёрной вдовы. Ядовитая тварь каким-то образом забралась в комнату ребёнка и укусила его, пока он спал.

По данным телеграм-канала "Краснодар – Телетайп", мальчик проснулся с болью в груди и странной припухлостью на спине. Сначала его мама решила, что такая реакция — следствие комариного укуса, но вскоре у ребёнка началось сильное потоотделение, дыхание стало прерывистым, а резкая боль сковала живот и поясницу. Вся правда вскрылась, когда взрослые решили разобрать постель пострадавшего малыша. Под подушкой и был найден паук без признаков жизни. Семья спешно засобиралась в больницу, а у мальчика тем временем уже начали отказывать ноги.

Паук, которого нашли под подушкой у ребёнка в Краснодарском крае. Видео © "Краснодар – Телетайп"

"Дальше были страх и паника, потому что в больнице с укусом каракурта никто не сталкивался, сыворотки против укусов ядовитых пауков, естественно, нет. Её нет даже в Краснодаре. Некоторые решили, что я вообще зря паникую, а ребёнок напуган, поэтому у него такая реакция. Я считаю, что было потеряно много времени, пока назначили адекватное лечение", — поделилась мнением с журналистами испуганная мать.

Пациент с сильными мышечными болями, отёками, спутанным сознанием провёл в больнице почти неделю. К счастью, сейчас его жизнь и здоровье вне опасности. После того как яд вышел из организма (согласно контрольным анализам), ребёнка выписали домой.

Чёрная вдова относится к роду Latrodectus, в который входят одни из самых ядовитых пауков в мире: их укус смертельно опасен даже для человека. Яд чёрной вдовы в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.