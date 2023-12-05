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5 декабря, 16:01

В Москве поймали эскортницу под наркотиками на Mercedes и нашли в авто мефедрон

<p>Эскортница, задержанная со свёртком мефедрона. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/60122" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Эскортница, задержанная со свёртком мефедрона. Фото © SHOT

В Москве задержали эскортницу, которая перевозила в своей машине свёрток с мефедроном. По версии правоохранителей, девушка находилась за рулём под воздействием наркотика.

Как рассказал SHOT, Mercedes, в котором находилась 22-летняя девушка, остановили сотрудники ГИБДД для проверки в районе Пресненской набережной около часа ночи. Правоохранители нашли при девушке свёрток с мефедроном. Она умоляла сотрудников органов её отпустить, однако это не помогло, её задержали.

По информации телеграм-канала, девушка предлагала на своих страницах в социальных сетях интим-услуги различного характера. За ночь она просила около 80 тысяч рублей.

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А в Подмосковье недавно задержали фермершу-блогера за сбыт мефедрона. Она прятала закладки под сиденьем своей "Лады". Блогерша стала известна благодаря акции, которую она устраивала раз в месяц. Женщина помогала многодетным семьям, развозя им поросят и цыплят.

Александра Мышляева
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