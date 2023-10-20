Фермершу-наркобароншу поймали с килограммами мефедрона в Подмосковье

Фермера-блогера задержали в Подмосковье за сбыт мефедрона. 32-летняя Вероника Я. прятала и развозила закладки под сиденьем своей "Лады", сообщает SHOT .

Машину Вероники остановили по наводке в деревне Марково. После досмотра вскрылось, что под пассажирским сиденьем находится два пакета с наркотиками.

Блогерша стала известна благодаря акции, которую она устраивала раз в месяц. Женщина помогала многодетным семьям, развозя им поросят и цыплят. Фермерша и сама является многодетной, в её семье трое детей. Она держит около 100 голов скота. Сейчас её поместили в изолятор, возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере.