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20 октября, 11:47

Фермершу-наркобароншу поймали с килограммами мефедрона в Подмосковье

SHOT: В Подмосковье задержали фермершу с двумя килограммами мефедрона

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58412" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © t.me / SHOT

Фермера-блогера задержали в Подмосковье за сбыт мефедрона. 32-летняя Вероника Я. прятала и развозила закладки под сиденьем своей "Лады", сообщает SHOT.

Машину Вероники остановили по наводке в деревне Марково. После досмотра вскрылось, что под пассажирским сиденьем находится два пакета с наркотиками.

Блогерша стала известна благодаря акции, которую она устраивала раз в месяц. Женщина помогала многодетным семьям, развозя им поросят и цыплят. Фермерша и сама является многодетной, в её семье трое детей. Она держит около 100 голов скота. Сейчас её поместили в изолятор, возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере.

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Александра Мышляева
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