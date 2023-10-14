Стало известно, какой срок грозит попавшемуся с наркотиками в Москве победителю "Танцев"

Победителю третьего сезона шоу "Танцы" Дмитрию Щебету, задержанному в Москве с пакетиком марихуаны, может грозить до трёх лет лишения свободы. По данным SHOT, при общении с полицией он пытался скинуть запрещёнку на обочину, но правоохранитель помешал этому.

Щебет не смог пояснить, откуда и зачем ему 10 грамм запрещённого растения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ".