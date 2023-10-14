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14 октября, 14:27

Стало известно, какой срок грозит попавшемуся с наркотиками в Москве победителю "Танцев"

SHOT: Попавшийся с марихуаной Дмитрий Щебет пытался скинуть пакетик на обочину

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/albums-59041154?z=photo-59041154_456254431/photos-59041154" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Щебет</a></p>

Обложка © VK / Дмитрий Щебет

Победителю третьего сезона шоу "Танцы" Дмитрию Щебету, задержанному в Москве с пакетиком марихуаны, может грозить до трёх лет лишения свободы. По данным SHOT, при общении с полицией он пытался скинуть запрещёнку на обочину, но правоохранитель помешал этому.

Щебет не смог пояснить, откуда и зачем ему 10 грамм запрещённого растения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ".

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Напомним, Дмитрия Щебета задержали ночью, когда сотрудники ГИБДД остановили "мерседес" с ним на пассажирском сиденье. Мужчина вёл себя неадекватно и не смог ответить на задаваемые вопросы. У него нашли свёрток с 10 граммами марихуаны и задержали его.

Матвей Константинов
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