Стало известно, какой срок грозит попавшемуся с наркотиками в Москве победителю "Танцев"
SHOT: Попавшийся с марихуаной Дмитрий Щебет пытался скинуть пакетик на обочину
Обложка © VK / Дмитрий Щебет
Победителю третьего сезона шоу "Танцы" Дмитрию Щебету, задержанному в Москве с пакетиком марихуаны, может грозить до трёх лет лишения свободы. По данным SHOT, при общении с полицией он пытался скинуть запрещёнку на обочину, но правоохранитель помешал этому.
Щебет не смог пояснить, откуда и зачем ему 10 грамм запрещённого растения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ".
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Напомним, Дмитрия Щебета задержали ночью, когда сотрудники ГИБДД остановили "мерседес" с ним на пассажирском сиденье. Мужчина вёл себя неадекватно и не смог ответить на задаваемые вопросы. У него нашли свёрток с 10 граммами марихуаны и задержали его.