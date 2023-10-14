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14 октября, 08:10

Звезда шоу "Танцы" Дима Щебет попался со свёртком марихуаны в Москве

Победитель шоу "Танцы" Щебет задержан с наркотиками инспекторами ГИБДД в Москве

<p>Дима Щебет. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/shchebet_dmitry?z=photo19845973_456241617/album19845973_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Щебет </a></p>

Дима Щебет. Обложка © VK / Дмитрий Щебет

Победителя третьего сезона шоу "Танцы" Дмитрия Щебета поймали в Москве с марихуаной в кармане, сейчас полиция допрашивает задержанного. Об этом пишет SHOT.

Около 3 часов ночи сотрудники ГИБДД остановили "мерседес Е200" на Звенигородском шоссе. Щебет сидел на пассажирском сиденье, вёл себя неадекватно и не мог ответить на задаваемые вопросы. Полицейские обнаружили в кармане танцовщика свёрток, а в нём — 10 граммов марихуаны. Щебет задержан и доставлен в участок.

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Ранее Лайф писал, что российские силовики за год изъяли примерно 400 килограммов наркотических веществ, которые производились на Украине и поставлялись в нашу страну через европейские страны.

Татьяна Миссуми
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