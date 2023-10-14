Звезда шоу "Танцы" Дима Щебет попался со свёртком марихуаны в Москве

Победителя третьего сезона шоу "Танцы" Дмитрия Щебета поймали в Москве с марихуаной в кармане, сейчас полиция допрашивает задержанного. Об этом пишет SHOT.

Около 3 часов ночи сотрудники ГИБДД остановили "мерседес Е200" на Звенигородском шоссе. Щебет сидел на пассажирском сиденье, вёл себя неадекватно и не мог ответить на задаваемые вопросы. Полицейские обнаружили в кармане танцовщика свёрток, а в нём — 10 граммов марихуаны. Щебет задержан и доставлен в участок.