ФСБ за год перехватила 370 кг наркотиков, которые производились на Украине

Российские силовики за год изъяли примерно 400 килограммов наркотических веществ, которые производились на Украине и поставлялись в нашу страну через европейские страны. Об этом в пятницу, 6 октября, рассказали в ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации с участием Федеральной таможенной службы Российской Федерации в период с сентября 2022 года по настоящее время пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Российскую Федерацию транзитом через государства Европейского союза", — говорится в сообщении.

Автомобили, в которых были тайники с наркотиками, отправлялись в Киев. Там их забирали наркокурьеры — чаще всего не подлежащие призыву украинцы или россияне, проживающие на Украине. Далее транзит шёл через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию. ФСБ задержала 12 участников преступной группировки, которые находились на российской территории и собирались продавать запрещённые препараты через Сеть.

Против нелегальных интернет-магазинов возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. Всего за год удалось изъять 370 килограммов наркотиков, уточнили в ведомстве.