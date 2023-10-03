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3 октября, 09:46

Судья из Ставрополья забрал закладку с наркотиками и попался полиции

SHOT: Судью из Ставрополья задержали, когда он забирал закладку с наркотиками

<p>Халим Теркулов. Обложка © <a href="https://%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/sudii/view/id/40595/from/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cудьироссии.рф</a></p>

Халим Теркулов. Обложка © Cудьироссии.рф

Судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова задержали в Ейске, Краснодарский край, с наркотиками в тот момент, когда он приехал за закладкой. Мужчина попытался убежать от полицейских и избавиться от свёртка, сообщает SHOT.

Судью из Ставрополья Халима Теркулова задержали в Ейске, когда он забирал закладку с наркотиками. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, судью взяли с поличным во вторник, 19 сентября. Около 12:00 37-летний Теркулов приехал к гаражам в Ейске. Мужчина достал перемотанный изолентой свёрток и положил в карман. В этот момент появились оперативники, которые отрабатывали данное место, так как ранее за закладками в этот гаражный кооператив приходили другие наркоманы.

Сначала Теркулов признался, что действительно купил марихуану. Но в процессе беседы с полицейскими осознал, что может потерять работу, и попытался дать взятку. Правоохранители не взяли деньги, и судья решил сбежать. Во время погони он выбросил закладку на территорию заброшенной водокачки, однако сотрудники догнали беглеца и нашли наркотики. Также стоит отметить, что в ходе беседы с полицейскими мужчина представился Лёшей, а также отмечал, что он "не ребёнок", чтобы убегать.

Теркулов входил в состав коллегии по уголовным делам, 30 сентября он добровольно ушёл в отставку. Сейчас выясняется, рассматривал ли он дела в состоянии наркотического опьянения.

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Никита Никонов
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