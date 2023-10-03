Судья из Ставрополья забрал закладку с наркотиками и попался полиции

Судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова задержали в Ейске, Краснодарский край, с наркотиками в тот момент, когда он приехал за закладкой. Мужчина попытался убежать от полицейских и избавиться от свёртка, сообщает SHOT.

Судью из Ставрополья Халима Теркулова задержали в Ейске, когда он забирал закладку с наркотиками. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, судью взяли с поличным во вторник, 19 сентября. Около 12:00 37-летний Теркулов приехал к гаражам в Ейске. Мужчина достал перемотанный изолентой свёрток и положил в карман. В этот момент появились оперативники, которые отрабатывали данное место, так как ранее за закладками в этот гаражный кооператив приходили другие наркоманы.

Сначала Теркулов признался, что действительно купил марихуану. Но в процессе беседы с полицейскими осознал, что может потерять работу, и попытался дать взятку. Правоохранители не взяли деньги, и судья решил сбежать. Во время погони он выбросил закладку на территорию заброшенной водокачки, однако сотрудники догнали беглеца и нашли наркотики. Также стоит отметить, что в ходе беседы с полицейскими мужчина представился Лёшей, а также отмечал, что он "не ребёнок", чтобы убегать.

Теркулов входил в состав коллегии по уголовным делам, 30 сентября он добровольно ушёл в отставку. Сейчас выясняется, рассматривал ли он дела в состоянии наркотического опьянения.