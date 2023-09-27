В доме экс-главы подмосковного города нашли нарколабораторию с килограммами мефедрона

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с участка экс-главы подмосковного города Ступино Веры Назаровой килограммы наркотиков и десятки литров сырья для их изготовления. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Частный дом с нарколабораторией находится в деревне Знаменское городского округа Кашира. Оперативники нагрянули туда в ходе оперативно-разыскных мероприятий и нашли в одном из домов пять килограммов наркотиков, три из которых оказались мефедроном. Также правоохранители обнаружили около сотни 20-литровых канистр с сырьём, много оборудования и костюмов химзащиты.

Позднее выяснилось, что дом принадлежит Назаровой. Однако жильё уже год снимает 23-летний уроженец Рязанской области. Тот сказал экс-главе Ступина, что приехал в Подмосковье на заработки. В отношении парня возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, ему грозит заключение вплоть до пожизненного. В настоящий момент правоохранители выясняют, имеет ли какое-либо отношение к производству запрещённых веществ Назарова и вообще знала ли она об этом.