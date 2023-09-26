Депутат гордумы Астрахани подозревается в покушении на сбыт наркотиков

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата астраханской гордумы. Парламентарий подозревается в покушении на сбыт синтетических наркотиков, сообщили в региональном СУ СК РФ. По данным следствия, народного избранника поймали с поличным 24 сентября.

Запрещённые вещества депутат приобрёл у неустановленных лиц и планировал их перепродать, считают в Следкоме. При задержании в автомобиле подозреваемого было обнаружено три свёртка с наркотиками весом 3,96 грамма.

"Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — сказано в сообщении.