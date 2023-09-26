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26 сентября, 20:49

Депутат гордумы Астрахани подозревается в покушении на сбыт наркотиков

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата астраханской гордумы. Парламентарий подозревается в покушении на сбыт синтетических наркотиков, сообщили в региональном СУ СК РФ. По данным следствия, народного избранника поймали с поличным 24 сентября.

Запрещённые вещества депутат приобрёл у неустановленных лиц и планировал их перепродать, считают в Следкоме. При задержании в автомобиле подозреваемого было обнаружено три свёртка с наркотиками весом 3,96 грамма.

"Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — сказано в сообщении.

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Похожий случай недавно произошёл в Москве, где полицейские задержали экс-сотрудника Роспотребнадзора. Его подозревают в торговле наркотическими веществами.

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VK / Астраханская полиция

Илья Пушкарев
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