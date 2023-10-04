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4 октября, 06:39

В Пулково задержали россиянку с листьями кокаинового куста

Россиянка попыталась провезти в Петербург из Колумбии листья кокаинового куста

<p>Россиянка попалась с листьями кокаинового куста в аэропорту Пулково. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Россиянка попалась с листьями кокаинового куста в аэропорту Пулково. Обложка © Telegram / SHOT

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали российскую путешественницу, которая попыталась провезти из Колумбии в РФ пакетики с листьями кокаинового куста. Теперь 46-летней Елене грозит тюремный срок. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что женщина возвращалась в РФ из Боготы через Стамбул. В Турции у неё не заметили подозрительных пакетиков, но сотрудники таможни в Петербурге обратили на них внимание. Оказалось, что в рюкзаке россиянки были измельчённые листья кокаинового куста массой около 12 граммов. Все вещества изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков. Теперь женщине грозит до семи лет колонии.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова задержали в Краснодарском крае с наркотиками. Это произошло в тот момент, когда он приехал за закладкой. Мужчина попытался убежать и избавиться от свёртка.

Илья Суриков
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