В Пулково задержали россиянку с листьями кокаинового куста

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали российскую путешественницу, которая попыталась провезти из Колумбии в РФ пакетики с листьями кокаинового куста. Теперь 46-летней Елене грозит тюремный срок. Об этом сообщает SHOT .

Уточняется, что женщина возвращалась в РФ из Боготы через Стамбул. В Турции у неё не заметили подозрительных пакетиков, но сотрудники таможни в Петербурге обратили на них внимание. Оказалось, что в рюкзаке россиянки были измельчённые листья кокаинового куста массой около 12 граммов. Все вещества изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков. Теперь женщине грозит до семи лет колонии.