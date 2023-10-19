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19 октября, 13:56

В Москве подросток выпил наркотик из бутылки от антисептика и отключился прямо на уроке

В Москве студент отравился наркотиками прямо во время урока в колледже

В колледже Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) студент попробовал наркотики прямо во время урока, после чего попал в больницу с отравлением. О случившемся пишет SHOT.

Незадолго до этого 15-летний москвич заказал себе 100-миллилитровую бутылку с бутандиолом стоимостью 1000 рублей в одном из телеграм-каналов. Продавцы предупредили, что наркотическое вещество придёт под видом обычного антисептика. Молодой человек решил повеселить одногруппников и принёс бутылку на занятия.

Во время урока географии он отхлебнул из бутылки с "антисептиком" на глазах у сверстников, после чего резко потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали с сильным отравлением. Полиция инициировала проверку, а также приступила к поискам авторов телеграм-канала.

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Ранее сообщалось, что судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова задержали в Ейске с наркотиками, когда он приехал за закладкой. Мужчина попытался убежать от полицейских и избавиться от свёртка, но это у него не вышло.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Татьяна Миссуми
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