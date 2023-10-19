В Москве подросток выпил наркотик из бутылки от антисептика и отключился прямо на уроке

В колледже Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) студент попробовал наркотики прямо во время урока, после чего попал в больницу с отравлением. О случившемся пишет SHOT.

Незадолго до этого 15-летний москвич заказал себе 100-миллилитровую бутылку с бутандиолом стоимостью 1000 рублей в одном из телеграм-каналов. Продавцы предупредили, что наркотическое вещество придёт под видом обычного антисептика. Молодой человек решил повеселить одногруппников и принёс бутылку на занятия.

Во время урока географии он отхлебнул из бутылки с "антисептиком" на глазах у сверстников, после чего резко потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали с сильным отравлением. Полиция инициировала проверку, а также приступила к поискам авторов телеграм-канала.