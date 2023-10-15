Грозит три года тюрьмы: Против попавшегося с наркотиками в Москве победителя "Танцев" возбудили дело
Задержанного с наркотиками Дмитрия Щебета отпустили под обязательство о явке
Победителя третьего сезона шоу "Танцы" Дмитрия Щебета отпустили из полиции под обязательство о явке. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ". Об этом сообщает SHOT.
Известно, что из отдела полиции Щебет отправился на вечер танцевальной импровизации. Минувшую ночь он провёл у себя дома. Об этом сам танцор рассказал подписчикам в соцсетях. Ему необходимо будет явиться к следователю или в суд по первому требованию. В ближайшее время Щебету изберут меру пресечения.
Ранее Лайф рассказывал о том, что победителя третьего сезона шоу "Танцы" Дмитрия Щебета поймали в Москве с марихуаной в кармане. При общении с полицией он пытался скинуть запрещёнку на обочину, но правоохранитель помешал этому. Щебету может грозить до трёх лет лишения свободы.