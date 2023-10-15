Грозит три года тюрьмы: Против попавшегося с наркотиками в Москве победителя "Танцев" возбудили дело

Победителя третьего сезона шоу "Танцы" Дмитрия Щебета отпустили из полиции под обязательство о явке. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ". Об этом сообщает SHOT.

Известно, что из отдела полиции Щебет отправился на вечер танцевальной импровизации. Минувшую ночь он провёл у себя дома. Об этом сам танцор рассказал подписчикам в соцсетях. Ему необходимо будет явиться к следователю или в суд по первому требованию. В ближайшее время Щебету изберут меру пресечения.