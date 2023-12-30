Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды
МВД: В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 90-летнего Романа Легойды
Подмосковные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", — написала генерал-майор полиции в телеграм-канале.
Напомним, тело 90-летнего Романа Легойды нашли в овраге неподалёку от дороги. По предварительной версии, на него напали во время прогулки с внуком. Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Главному управлению СКР.