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30 декабря, 01:21

Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

МВД: В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 90-летнего Романа Легойды

Подмосковные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", — написала генерал-майор полиции в телеграм-канале.

Появилось первое видео с места зверского убийства отца Легойды
Появилось первое видео с места зверского убийства отца Легойды

Напомним, тело 90-летнего Романа Легойды нашли в овраге неподалёку от дороги. По предварительной версии, на него напали во время прогулки с внуком. Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Главному управлению СКР.

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"МВД Медиа"

Лариса Сафронова
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