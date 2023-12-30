Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

Подмосковные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", — написала генерал-майор полиции в телеграм-канале.