В Таиланде загадочно погиб российский диджей Павел Штаер

Уроженец Екатеринбурга, известный на Урале диджей Павел Штаер при странных обстоятельствах утонул на острове Пханган в Таиланде. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев трагедии, мужчина упал с пирса, его несколько раз пытались вытащить, но он отчаянно сопротивлялся.

"Возможно, вследствие наступившей паники или злости от случайного падения", — рассказывают знакомые диджея.

Что именно произошло с уральской знаменитостью, по-прежнему неизвестно. Со слов его знакомых, российское консульство сейчас решает вопросы об отправке тела диджея на родину для похорон.

Павел Штаер переехал в Таиланд около пяти лет назад вместе со своей девушкой Натальей. На острове он периодически работал диджеем и фрилансил: подрабатывал то барменом, то продавцом в магазине сувениров.