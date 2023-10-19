В Таиланде загадочно погиб российский диджей Павел Штаер
Диджей Павел Штаер был известен не только на Урале. Фото © VK / pavelschtaer / A. Gevorkyan
Уроженец Екатеринбурга, известный на Урале диджей Павел Штаер при странных обстоятельствах утонул на острове Пханган в Таиланде. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев трагедии, мужчина упал с пирса, его несколько раз пытались вытащить, но он отчаянно сопротивлялся.
"Возможно, вследствие наступившей паники или злости от случайного падения", — рассказывают знакомые диджея.
Что именно произошло с уральской знаменитостью, по-прежнему неизвестно. Со слов его знакомых, российское консульство сейчас решает вопросы об отправке тела диджея на родину для похорон.
Павел Штаер переехал в Таиланд около пяти лет назад вместе со своей девушкой Натальей. На острове он периодически работал диджеем и фрилансил: подрабатывал то барменом, то продавцом в магазине сувениров.
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