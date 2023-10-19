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19 октября, 09:44

В Таиланде загадочно погиб российский диджей Павел Штаер

<p>Диджей Павел Штаер был известен не только на Урале. Фото © <a href="https://vk.com/album1760304_12578111?rev=1&z=photo1760304_456239631/album1760304_12578111/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / pavelschtaer / A. Gevorkyan</a></p>

Диджей Павел Штаер был известен не только на Урале. Фото © VK / pavelschtaer / A. Gevorkyan

Уроженец Екатеринбурга, известный на Урале диджей Павел Штаер при странных обстоятельствах утонул на острове Пханган в Таиланде. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев трагедии, мужчина упал с пирса, его несколько раз пытались вытащить, но он отчаянно сопротивлялся.

"Возможно, вследствие наступившей паники или злости от случайного падения", — рассказывают знакомые диджея.

Что именно произошло с уральской знаменитостью, по-прежнему неизвестно. Со слов его знакомых, российское консульство сейчас решает вопросы об отправке тела диджея на родину для похорон.

Павел Штаер переехал в Таиланд около пяти лет назад вместе со своей девушкой Натальей. На острове он периодически работал диджеем и фрилансил: подрабатывал то барменом, то продавцом в магазине сувениров.

Тело было зажато между вагонами: В Испании расследуют загадочную смерть молодого футболиста

Тело было зажато между вагонами: В Испании расследуют загадочную смерть молодого футболиста

Ранее Лайф писал, что в Аргентине расследуют загадочную гибель россиянки с младенцем. По предварительным данным, 29-летняя Ольга свела счёты с жизнью, но подруги не понимают, как такая жизнерадостная и весёлая девушка могла сделать это. Аргентинские правоохранители также проверяют версию о причастности мужа к смерти женщины.

Марина Калегина
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