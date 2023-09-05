"Перед самой смертью звонила подруге": В Аргентине расследуют загадочную гибель россиянки с младенцем

В Аргентине расследуют загадочную гибель 29-летней россиянки с младенцем. Как уточняет kp.ru, речь идёт о женщине из Уфы по имени Ольга.

В Башкирии она работала арт-директором местного модного пространства, была частью творческой тусовки и просто купалась во внимании поклонников. В соцсетях Ольги часто появлялись фото с огромными букетами роз. Год назад женщина уехала в Москву и вышла замуж, после чего некоторые подруги о ней ничего не слышали.

"Её мужа мы знаем шапочно. Он был частью творческой тусовки, так они и познакомились. Тагир, кажется, зовут его. Странно, но у неё вообще нет ни одной фотографии с ним, она только в сторис публиковала, что у неё любовь, что всё отлично", — отметила подруга Ольги Таисия.

Свадьба состоялась в сентябре 2022 года, потом пара покинула РФ. Таисия рассказала, что сначала супруги жили в Грузии, затем — в Турции. Этой весной Ольга поделилась, что ждёт ребёнка и летит в Аргентину. Женщине нравилась жизнь за границей, при этом иногда она признавалась, что скучает по Уфе.

Малыш родился в мае. Причём в Аргентину Ольга поехала рожать не просто так — там гражданство получает не только новорождённый, но и мать с отцом также могут подать на него документы.

По предварительным данным, Ольга свела счёты с жизнью, но подруги не понимают, как такая жизнерадостная и весёлая девушка могла сделать это. Аргентинские правоохранители также проверяют версию о причастности мужа к смерти женщины. По некоторым данным, незадолго до кончины она поругалась с супругом, да и вообще в последнее время у них было много ссор. Ольга даже хотела вернуться в Уфу, однако Тагир её якобы не отпускал.

"Мы не знаем, может ли муж быть причастен к её смерти и смерти ребёнка. Единственное, что нам известно, — Оля звонила своей близкой подруге в последний момент перед смертью, но что она хотела сказать, мы не знаем. Подруга не взяла трубку и сейчас себя очень в этом винит", — добавила Таисия.

Связаться с мужем Ольги у подруг не получается. Тем временем её близкие пытаются доставить тело в Россию. Подруги открыли сбор средств для родственников женщины.