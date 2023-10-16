Тело было зажато между вагонами: В Испании расследуют загадочную смерть молодого футболиста

В Испании погиб 18-летний футболист клуба "Кордова" Альваро Прието. Как пишет издание AS, его тело было зажато между двумя вагонами поезда на вокзале в Севилье.

Футболист пропал 12 октября. В этот день он должен был вернуться из Севильи в Кордову, но опоздал на поезд, а затем перестал выходить на связь. Как уточняет El Confidencial, Прието попытался сесть на другой поезд без билета, но контролёры заставили его сойти. На последних кадрах с камер наблюдения видно, как спортсмен шёл от вокзала в сторону Канзас-Сити-авеню. Что произошло после, остаётся загадкой.

Парня искали почти четыре дня, пока журналист телеканала TVE, который работал на месте происшествия, не заметил между вагонами двух поездов светлые брюки и кроссовки. Позже в клубе "Кордова" подтвердили гибель своего игрока.

"В "Кордове" сожалеют, что наш молодой футболист Альваро Прието найден мёртвым. В соответствии с пожеланием семьи клуб ограничится только официальным заявлением. От имени клуба мы благодарим всех за понимание в это тяжёлое время и за проявление уважения, а также любви. Покойся с миром, Альваро", — говорится в заявлении пресс-службы.

При этом, по данным Renfe, поезд, под которым обнаружили тело парня, не двигался с места с 24 августа, так как был повреждён.