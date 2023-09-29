Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 11:42

В Ницце спасли экс-игрока "Локомотива" Бека Бека, грозившего покончить с собой

<p>Футболист Алексис Бека Бека. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Футболист Алексис Бека Бека. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Футболиста французской "Ниццы", экс-игрока московского "Локомотива" Алексиса Бека Бека, который угрожал покончить с жизнью, спасли экстренные службы и психологи. Об этом сообщает журналист Маттейс Пог на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Виадук в Ницце, где экс-футболист "Локомотива" Алексис Бека Бека угрожал покончить. Фото © Twitter / United Tori

Виадук в Ницце, где экс-футболист "Локомотива" Алексис Бека Бека угрожал покончить. Фото © Twitter / United Tori

Напомним, Бека Бека находился на виадуке Маньян, расположенном на трассе A8 в Ницце. Сейчас он в безопасности, пишет репортёр. RMC Sport сообщает, что недавно спортсмена бросила девушка.

Алексису Беке Беке 22 года. В 2021 году он перешёл в "Локомотив" из французского "Кана", заключив контракт на пять лет. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро плюс один миллион бонусами. Однако уже через год хавбек подписал контракт с "Ниццей" до 2027 года. Сумма трансфера составила 12 млн евро плюс два — бонусами. В составе железнодорожников он провёл 28 матчей и отдал четыре результативные передачи. Также Бека Бека выступал за юношеские сборные Франции разных возрастов.

Футболиста тульского "Арсенала" развели на 2 млн при покупке криптовалюты

Футболиста тульского "Арсенала" развели на 2 млн при покупке криптовалюты

Ранее Лайф сообщал, что футболист "Локомотива" Наир Тикнизян сделал предложение ведущей "Матч ТВ" Яне Ромашкиной. Об этом девушка рассказала в соцсетях, выложив фото с кольцом на безымянном пальце на фоне Останкинской телебашни, откуда через окно открывался вид на баннер "Яна, выходи за меня!".

Никита Никонов
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • ФК Ницца
  • Франция
  • Футбол
  • Спорт
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров