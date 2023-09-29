В Ницце спасли экс-игрока "Локомотива" Бека Бека, грозившего покончить с собой
Футболист Алексис Бека Бека. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Футболиста французской "Ниццы", экс-игрока московского "Локомотива" Алексиса Бека Бека, который угрожал покончить с жизнью, спасли экстренные службы и психологи. Об этом сообщает журналист Маттейс Пог на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Виадук в Ницце, где экс-футболист "Локомотива" Алексис Бека Бека угрожал покончить. Фото © Twitter / United Tori
Напомним, Бека Бека находился на виадуке Маньян, расположенном на трассе A8 в Ницце. Сейчас он в безопасности, пишет репортёр. RMC Sport сообщает, что недавно спортсмена бросила девушка.
Алексису Беке Беке 22 года. В 2021 году он перешёл в "Локомотив" из французского "Кана", заключив контракт на пять лет. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро плюс один миллион бонусами. Однако уже через год хавбек подписал контракт с "Ниццей" до 2027 года. Сумма трансфера составила 12 млн евро плюс два — бонусами. В составе железнодорожников он провёл 28 матчей и отдал четыре результативные передачи. Также Бека Бека выступал за юношеские сборные Франции разных возрастов.
Ранее Лайф сообщал, что футболист "Локомотива" Наир Тикнизян сделал предложение ведущей "Матч ТВ" Яне Ромашкиной. Об этом девушка рассказала в соцсетях, выложив фото с кольцом на безымянном пальце на фоне Останкинской телебашни, откуда через окно открывался вид на баннер "Яна, выходи за меня!".