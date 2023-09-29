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29 сентября, 10:33

Экс-игрок "Локомотива" Алексис Бека-Бека угрожает покончить с собой во Франции

<p>Экс-футболист "Локомотива" Алексис Бека-Бека. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Экс-футболист "Локомотива" Алексис Бека-Бека. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Бывший футболист "Локомотива" Алексис Бека-Бека угрожает покончить с собой во Франции. По данным RMC Sport, 22-летний хавбек, который выступает за "Ниццу", находится на виадуке Маньян.

Экс-футболист "Локомотива" Алексис Бека-Бека угрожает покончить с собой во Франции. Фото © Twitter / United Tori

Экс-футболист "Локомотива" Алексис Бека-Бека угрожает покончить с собой во Франции. Фото © Twitter / United Tori

Футбольный клуб направил на место психолога, тем временем сотрудники экстренных служб уговаривают игрока не совершать необдуманных действий. Почему он решил свести счёты с жизнью, пока неясно.

Алексису Бека-Бека 22 года. В 2021 году он перешёл в "Локомотив" из французского "Кана, заключив контракт на пять лет. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро плюс один миллион бонусами. Однако уже через год хавбек перешёл в "Ниццу" за 12 млн евро плюс два бонусами. Также Бека-Бека выступал за юношеские сборные Франции разных возрастов.

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Никита Осипов
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