Экс-игрок "Локомотива" Алексис Бека-Бека угрожает покончить с собой во Франции
Экс-футболист "Локомотива" Алексис Бека-Бека. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Бывший футболист "Локомотива" Алексис Бека-Бека угрожает покончить с собой во Франции. По данным RMC Sport, 22-летний хавбек, который выступает за "Ниццу", находится на виадуке Маньян.
Экс-футболист "Локомотива" Алексис Бека-Бека угрожает покончить с собой во Франции. Фото © Twitter / United Tori
Футбольный клуб направил на место психолога, тем временем сотрудники экстренных служб уговаривают игрока не совершать необдуманных действий. Почему он решил свести счёты с жизнью, пока неясно.
Алексису Бека-Бека 22 года. В 2021 году он перешёл в "Локомотив" из французского "Кана, заключив контракт на пять лет. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро плюс один миллион бонусами. Однако уже через год хавбек перешёл в "Ниццу" за 12 млн евро плюс два бонусами. Также Бека-Бека выступал за юношеские сборные Франции разных возрастов.
Ранее Лайф писал, что экс-футболист сборной Украины Артём Милевский госпитализирован в тяжёлом состоянии. Какой именно недуг его поразил, не уточнялось.