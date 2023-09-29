Экс-игрок "Локомотива" Алексис Бека-Бека угрожает покончить с собой во Франции

Бывший футболист "Локомотива" Алексис Бека-Бека угрожает покончить с собой во Франции. По данным RMC Sport, 22-летний хавбек, который выступает за "Ниццу", находится на виадуке Маньян.

Футбольный клуб направил на место психолога, тем временем сотрудники экстренных служб уговаривают игрока не совершать необдуманных действий. Почему он решил свести счёты с жизнью, пока неясно.

Алексису Бека-Бека 22 года. В 2021 году он перешёл в "Локомотив" из французского "Кана, заключив контракт на пять лет. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро плюс один миллион бонусами. Однако уже через год хавбек перешёл в "Ниццу" за 12 млн евро плюс два бонусами. Также Бека-Бека выступал за юношеские сборные Франции разных возрастов.