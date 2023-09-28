"Я сказала "да": Ведущая "Матч ТВ" Ромашкина рассказала о предложении Тикнизяна
Футболист "Локомотива" Тикнизян сделал предложение ведущей "Матч ТВ" Ромашкиной
Ведущая "Матч ТВ" Яна Ромашкина и футболист "Локомотива" Наир Тикнизян. Обложка © t.me / etofootballbro
Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян сделал предложение ведущей "Матч ТВ" Яне Ромашкиной. Об этом девушка рассказала в соцсетях, выложив фото фото с кольцом на безымянном пальце на фоне Останкинской башни, откуда через одно из окон открывался вид на баннер "Яна, выходи за меня!".
Футболист "Локоматива" Тикнизян сделал предложение ведущей "Матч ТВ" Ромашкиной. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / romashkina_ya
"Я сказала "да", — написала ведущая.
Ведущая "Матч ТВ" Яна Ромашкина показала кольцо на безымянном пальце от Тикнизяна. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / romashkina_ya
Отметим, что слухи об отношениях Тикнизяна и Ромашкиной появились в августе после того, как ведущая опубликовало совместное фото и подписала его "Похоже, у нас есть новая пара".
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