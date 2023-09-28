"Я сказала "да": Ведущая "Матч ТВ" Ромашкина рассказала о предложении Тикнизяна

Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян сделал предложение ведущей "Матч ТВ" Яне Ромашкиной. Об этом девушка рассказала в соцсетях, выложив фото фото с кольцом на безымянном пальце на фоне Останкинской башни, откуда через одно из окон открывался вид на баннер "Яна, выходи за меня!".

Футболист "Локоматива" Тикнизян сделал предложение ведущей "Матч ТВ" Ромашкиной. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / romashkina_ya

"Я сказала "да", — написала ведущая.

Ведущая "Матч ТВ" Яна Ромашкина показала кольцо на безымянном пальце от Тикнизяна. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / romashkina_ya