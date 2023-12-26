Не асы: Пилоты Fly Dubai посадили самолёт в Баку вместо Екатеринбурга

Отдохнувшие в Дубае жители Екатеринбурга не смогли вернуться домой напрямую. Туристы вылетели ночью и в течение дня побывали в трёх разных аэропортах, в частности, в азербайджанском Баку. Всё дело в том, что самолёт Fly Dubai, в котором и были екатеринбуржцы, сделал большой крюк, так как пилоты не были готовы заходить на посадку в уральском Кольцово из-за метели.

Возмущённые пассажиры в аэропорту Баку. Видео © E1.ru

"Должны были прилететь в Екатеринбург сегодня в 01:30, но в связи с погодными условиями мы в это время приземлились в Уфе, простояли 4 часа 20 минут, из самолёта пассажиров не выпустили. Дали только воду", — приводит E1.ru слова одной из пассажирок.

По её словам, сотрудники авиакомпании разговаривали только на английском, поэтому большая часть пассажиров не понимала, что происходит. Позже благодаря другой пассажирке, знавшей иностранный, стало понятно, что в Кольцово снег, а пилоты планировали направиться в Екатеринбург, а если там не получится сесть, то вернуться в Уфу. Но на деле борт через три часа оказался в Баку.

При этом представитель авиакомпании не предложил разгневанным пассажирам отель, так как Fly Dubai не заключала договоры с гостиницами в Баку. Людям предложили лететь обратно в Дубай.

"Все уставшие, дети плачут, какой Дубай! Высадите нас уже в России, хоть в Москве, хоть в Уфе. Другие самолёты приземляются на снег, а здесь говорят: пилоты малоопытные именно в таких посадках. Тогда возникает вопрос: почему их назначили на рейсы в Россию?" — негодует пассажирка.

Всё же история закончилась благополучно: в Баку прислали другой экипаж, который довёз пассажиров до Екатеринбурга.