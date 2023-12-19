Ural Airlines опровергла ультиматум пилотам A320 с требованием уволиться за посадку в поле

Представители Ural Airlines ("Уральские авиалинии") опровергли информацию о том, что пилотов, управлявших самолётом A320, который приземлился на поле в Новосибирской области в сентябре, попросили написать заявления об увольнении. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов.

"Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить. Они, в принципе, не летают, так как идёт государственное расследование", — сказал Скуратов.