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19 декабря, 10:27

Ural Airlines опровергла ультиматум пилотам A320 с требованием уволиться за посадку в поле

"Уральские авиалинии" отрицают, что просят уволиться пилотов севшего в поле A320

<p>Поле в Новосибирской области, где 12 сентября совершил аварийную посадку самолёт "Уральских авиалиний". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/uralairlines_official/632" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UralAirlines_Official</a></p>

Поле в Новосибирской области, где 12 сентября совершил аварийную посадку самолёт "Уральских авиалиний". Обложка © t.me / UralAirlines_Official

Представители Ural Airlines ("Уральские авиалинии") опровергли информацию о том, что пилотов, управлявших самолётом A320, который приземлился на поле в Новосибирской области в сентябре, попросили написать заявления об увольнении. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов.

"Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить. Они, в принципе, не летают, так как идёт государственное расследование", — сказал Скуратов.

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Как уже рассказывал Лайф, 12 сентября в Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший из Сочи в Омск. Пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и начали уходить на посадку в Новосибирске, однако до аэропорта не долетели. На борту в этот момент находилось почти 170 человек. При этом недавно в Росавиации сообщили, что аварийная посадка произошла из-за ошибок экипажа. Позже стало известно, что пилотов попросили написать заявления об увольнении. Супруга одного из пилотов раскритиковала предложение о том, чтобы лётчики ушли из авиакомпании по собственному желанию.

Александра Мышляева
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