В Магадане МЧС предупредило рыбаков о "живых" трещинах на льду в бухте Гертнера
Спасатели провели рейд на бухту Гертнера. Обложка © T.me / МЧС Магаданской области
В Магаданской области спасатели обнаружили "живые" трещины на льду Охотского моря и порекомендовали всем рыбакам покинуть акваторию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обстановка на бухте Гертнера в Магадане, где образовались "живые" трещины. Видео © T.me / МЧС Магаданской области
Сотрудники ведомства совместно со спасателями мэрии Магадана и областного Пожарно-спасательного центра провели рейд в бухту Гертнера, чтобы избежать гибели людей из-за нарушений правил безопасности на льду.
"В настоящий момент в бухте Гертнера Охотского моря — излюбленном месте подлёдной рыбалки магаданцев — небезопасно. На ледовом поле отмечаются "живые" трещины. Самая большая из них пролегает от Чёрного ключа до острова Монах на расстоянии четырёх километров от берега. Её ширина — порядка полутора метров", — говорится в телеграм-канале местного МЧС.
Спасатели предупредили рыбаков и раздали им памятки о правилах безопасности на водных объектах с указанием особо опасных мест.
Но что делать, если страшное уже произошло, как помочь провалившемуся под лёд человеку? Как писал Лайф, в таком случае нельзя давать ему хвататься за себя, ведь есть риск провалиться следом. Лучше протянуть утопающему доску или длинную палку и таким образом постараться вытащить его из ледяной воды. А после этого нужно как можно быстрее согреть спасённого.