В Магадане МЧС предупредило рыбаков о "живых" трещинах на льду в бухте Гертнера

В Магаданской области спасатели обнаружили "живые" трещины на льду Охотского моря и порекомендовали всем рыбакам покинуть акваторию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Обстановка на бухте Гертнера в Магадане, где образовались "живые" трещины. Видео © T.me / МЧС Магаданской области

Сотрудники ведомства совместно со спасателями мэрии Магадана и областного Пожарно-спасательного центра провели рейд в бухту Гертнера, чтобы избежать гибели людей из-за нарушений правил безопасности на льду.

"В настоящий момент в бухте Гертнера Охотского моря — излюбленном месте подлёдной рыбалки магаданцев — небезопасно. На ледовом поле отмечаются "живые" трещины. Самая большая из них пролегает от Чёрного ключа до острова Монах на расстоянии четырёх километров от берега. Её ширина — порядка полутора метров", — говорится в телеграм-канале местного МЧС.

Спасатели предупредили рыбаков и раздали им памятки о правилах безопасности на водных объектах с указанием особо опасных мест.