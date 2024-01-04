Спасатель объяснил, как помогать провалившемуся под лёд человеку

Если человек провалился под лёд, то нельзя давать ему хвататься за себя, потому что есть риск провалиться следом. Обязательно нужно вызвать спасателей. Об этом сообщил спасатель Максим Штыб.

"Если готовы помочь, то необходимо подползти и что-то ему протянуть — доску, длинную палку, элементы одежды, если совсем ничего другого нет. Необходимо протянуть что-то, за что бы человек мог схватиться, но не за вас. И вот уже за этот предмет его вытаскивать. Лучше вообще, если есть верёвка, ей обвязаться, потому что всегда есть риск, что вы сами можете провалиться", — цитирует спасателя RT.

По его словам, очень важно согреть спасённого вами человека. Для этого можно завести его в тёплое помещение, а также дать ему сухую одежду, после чего необходимо вызвать медиков.

В случае если вы сами провалились под лёд, объясняет специалист, "надо выбираться, а не пытаться избавиться от одежды", которая тянет вас на дно. Следует выкатиться на поверхность льда, после чего "откатиться от полыньи и потом ползком выйти на берег". Если лёд тонкий, "иногда есть вариант добраться до берега, ломая его".