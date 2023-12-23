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23 декабря, 19:41

Спасатели с помощью детской "ватрушки" спасли собаку, провалившуюся под лёд в Орле

В Орле спасателям удалось спасти пса при помощи детской "ватрушки". Днём собака, гуляя со своей хозяйкой, забежала на лёд и провалилась в воду, сообщает SHOT.

Спасатели с помощью детской "ватрушки" спасли собаку, провалившуюся под лёд в Орле. Видео © t.me / SHOT

Приехавшие на место сотрудники МЧС оценили ситуацию — на лёд из-за тёплой погоды выходить было опасно, поэтому спасатели взяли у игравших неподалёку детей "ватрушку" и доставили одного из сотрудников на середину водоёма. Благодаря тюбингу обессиленного пса удалось вытащить на поверхность и отдать хозяйке.

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А ранее Лайф писал, что в Подольске спасли 12-летнюю таксу Савелия, которая застряла в трубах канализационного люка. Хозяйка два дня пыталась достать пса, но на просьбы о помощи оперативно откликнулись только в местной администрации. В итоге собака вернулась домой перепуганная, но здоровая.

Обложка ©

t.me / SHOT

Александра Мышляева
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