В Орле спасателям удалось спасти пса при помощи детской "ватрушки". Днём собака, гуляя со своей хозяйкой, забежала на лёд и провалилась в воду, сообщает SHOT.

Спасатели с помощью детской "ватрушки" спасли собаку, провалившуюся под лёд в Орле. Видео © t.me / SHOT

Приехавшие на место сотрудники МЧС оценили ситуацию — на лёд из-за тёплой погоды выходить было опасно, поэтому спасатели взяли у игравших неподалёку детей "ватрушку" и доставили одного из сотрудников на середину водоёма. Благодаря тюбингу обессиленного пса удалось вытащить на поверхность и отдать хозяйке.