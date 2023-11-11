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11 ноября, 10:29

В Подмосковье спасли пожилую таксу Савелия, упавшую в канализационный люк

<p>В подмосковном Подольске спасли пожилую таксу, застрявшую в канализационном люке. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/podolskadm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация г.о. Подольск</a></p>

В подмосковном Подольске спасли пожилую таксу, застрявшую в канализационном люке. Обложка © VK / Администрация г.о. Подольск

В подмосковном Подольске спасли 12-летнюю таксу, которая застряла в трубах канализационного люка. Сейчас пёс Савелий вернулся к хозяйке. Сообщается, что в ходе спасательной операции он не пострадал.

В подмосковном Подольске спасли пожилую таксу, застрявшую в канализационном люке. Видео © VK / Администрация г.о. Подольск

"Такса по имени Савва играла во дворе и случайно попала в канализационный люк. Хозяйка в течение двух дней пыталась достать пса, а также обращалась в разные инстанции, к сожалению, оперативно никто не помог. Тогда женщина решила обратиться в администрацию городского округа. Специалисты быстро отреагировали на просьбу", — сообщили местные власти на своей странице во "ВКонтакте".

Сотрудники Подольского комбината благоустройства вместе с неравнодушными жителями с помощью тяжёлой техники раздвинули блоки, которые зажали пса. После нескольких часов работы напуганный, но живой и здоровый Савелий вернулся к хозяйке.

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Ранее Лайф рассказывал о спасательной операции в Москве, которая развернулась после того, как на парковке у Большого театра заметили кота. Он просидел в запертом авто четыре дня. Оказалось, что водителя машины забрали в психбольницу. Он живёт в Подмосковье и увлекается магией. По словам родственников, мужчина не выходил на связь с 29 октября. Кота удалось спасти, пока его к себе забрала сотрудница прокуратуры.

Александра Мышляева
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