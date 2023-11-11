В Подмосковье спасли пожилую таксу Савелия, упавшую в канализационный люк
В подмосковном Подольске спасли пожилую таксу, застрявшую в канализационном люке. Обложка © VK / Администрация г.о. Подольск
В подмосковном Подольске спасли 12-летнюю таксу, которая застряла в трубах канализационного люка. Сейчас пёс Савелий вернулся к хозяйке. Сообщается, что в ходе спасательной операции он не пострадал.
В подмосковном Подольске спасли пожилую таксу, застрявшую в канализационном люке. Видео © VK / Администрация г.о. Подольск
"Такса по имени Савва играла во дворе и случайно попала в канализационный люк. Хозяйка в течение двух дней пыталась достать пса, а также обращалась в разные инстанции, к сожалению, оперативно никто не помог. Тогда женщина решила обратиться в администрацию городского округа. Специалисты быстро отреагировали на просьбу", — сообщили местные власти на своей странице во "ВКонтакте".
Сотрудники Подольского комбината благоустройства вместе с неравнодушными жителями с помощью тяжёлой техники раздвинули блоки, которые зажали пса. После нескольких часов работы напуганный, но живой и здоровый Савелий вернулся к хозяйке.
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