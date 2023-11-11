В Подмосковье спасли пожилую таксу Савелия, упавшую в канализационный люк

В подмосковном Подольске спасли 12-летнюю таксу, которая застряла в трубах канализационного люка. Сейчас пёс Савелий вернулся к хозяйке. Сообщается, что в ходе спасательной операции он не пострадал.

"Такса по имени Савва играла во дворе и случайно попала в канализационный люк. Хозяйка в течение двух дней пыталась достать пса, а также обращалась в разные инстанции, к сожалению, оперативно никто не помог. Тогда женщина решила обратиться в администрацию городского округа. Специалисты быстро отреагировали на просьбу", — сообщили местные власти на своей странице во "ВКонтакте".