Прогремевший на всю Москву кот обрёл хозяйку в погонах после вызволения из запертой машины
Женщина-прокурор приютила кота, четыре дня просидевшего в запертом авто в Москве
Спасённый из четырёхдневного заточения в салоне машины котёнок. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Сотрудник прокуратуры взял на себя заботу о котике, который несколько дней просидел запертым в машине и заставил москвичей основательно понервничать. Пушистый пленник здоров, но очень проголодался, сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичного управления ведомства.
Кота, который четыре дня просидел в припаркованном авто в центре Москвы, спасли. Видео © LIFE
"А вот и котёнок, который несколько дней просидел в закрытой машине. Ветврач уже осмотрел животное — его жизни и здоровью ничего не угрожает. Малыш был страшно голоден и напуган. Но уже всё позади. Отходить от пережитого стресса и поправлять здоровье он будет в семье работника органов прокуратуры", — рассказало ведомство.
Ведомство опубликовало фото всё ещё напуганного пушистика в руках новой хозяйки в погонах.
Напомним, в центре Москвы развернулась целая спасательная операция после того, как на парковке у Большого театра заметили запертого в машине кота. Очевидцы заявили, что пушистик просидел в салоне четыре дня. Люди сразу начали искать его хозяина, вызвали на место полицию и спасателей. Позже появилась информация, что водителя авто забрали в психиатрическую клинику. По нашим данным, мужчина живёт в Подмосковье, увлекается магией и продаёт бытовую химию. При этом родственники говорят, что он не выходил на связь как раз с 29 октября, когда на парковке и появилась машина. В конце концов котика удалось вызволить из заточения.