Прогремевший на всю Москву кот обрёл хозяйку в погонах после вызволения из запертой машины

Сотрудник прокуратуры взял на себя заботу о котике, который несколько дней просидел запертым в машине и заставил москвичей основательно понервничать. Пушистый пленник здоров, но очень проголодался, сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичного управления ведомства.

"А вот и котёнок, который несколько дней просидел в закрытой машине. Ветврач уже осмотрел животное — его жизни и здоровью ничего не угрожает. Малыш был страшно голоден и напуган. Но уже всё позади. Отходить от пережитого стресса и поправлять здоровье он будет в семье работника органов прокуратуры", — рассказало ведомство.