В Хабаровском крае спасли сбитого амурского тигрёнка со сломанной лапой

Жители Хабаровского края спасли сбитого на трассе маленького амурского тигрёнка. Травмированный малыш в одиночестве лежал на дороге во время метели, пока его не подобрали добрые люди, сообщает SHOT.

В Хабаровском крае спасли амурского тигрёнка со сломанной лапой. Видео © t.me / Хабаровск

Оказалось, что детёнышу около четырёх месяцев. Его доставили на ветеринарную станцию, где врачи диагностировали перелом лапки. Судя по всему, маленького хищника на дороге не увидел какой-то водитель и случайно сбил. Местные жители заметили раненое животное ещё несколько дней назад, однако боялись оказывать помощь: сначала его охраняла грозная мать-тигрица.

Спустя время она перестала появляться на трассе, и у людей появилась возможность наконец помочь бедному тигрёнку. Теперь маленького хищника планируют отправить в центр реабилитации диких животных во Владивостоке.