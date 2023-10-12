Три прыжка и кусь: На видео попала охота тигра на собаку, которая охраняла границу РФ и Китая
В Хабаровском крае тигр загрыз собаку, охранявшую границу с Китаем
В селе Казакевичево Хабаровского края амурский тигр загрыз собаку, охранявшую российско-китайскую границу. На опубликованном Amur Mash видео — момент, когда хищная кошка в три прыжка приближается к животному, после чего душит и утаскивает его в лес.
В Хабаровском крае тигр загрыз собаку, охранявшую границу с Китаем. Видео © Amur Mash
Перед смертью собака почуяла хищника, залаяла и вышла из будки, но назад уже не вернулась. Люди помочь питомцу не успели.
А в январе в приморском селе Знаменка амурский тигр тоже загрыз собаку. На тот момент хищник уже на протяжении года держал в страхе местных хвостатых.