Три прыжка и кусь: На видео попала охота тигра на собаку, которая охраняла границу РФ и Китая

В селе Казакевичево Хабаровского края амурский тигр загрыз собаку, охранявшую российско-китайскую границу. На опубликованном Amur Mash видео — момент, когда хищная кошка в три прыжка приближается к животному, после чего душит и утаскивает его в лес.

В Хабаровском крае тигр загрыз собаку, охранявшую границу с Китаем. Видео © Amur Mash

Перед смертью собака почуяла хищника, залаяла и вышла из будки, но назад уже не вернулась. Люди помочь питомцу не успели.