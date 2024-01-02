Из реки под Саратовом достали машину с телом мужчины
Саратовские водолазы извлекли тело провалившегося под лёд на машине мужчины
Спасатели извлекли из реки Волги в Саратовской области автомобиль, внутри которого находился труп мужчины. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
"Водолазы достали из воды тело мужчины 1978 года рождения, передали сотрудникам полиции", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, что в Саратовской области автомобиль с людьми провалился под лёд реки Волги. Прибывшие к месту происшествия спасатели смогли эвакуировать людей на берег, они не пострадали. Спустя некоторое время в экстренные службы поступил второй сигнал об аналогичном происшествии.
Getty Images / Anja Janssen