Из реки под Саратовом достали машину с телом мужчины

Спасатели извлекли из реки Волги в Саратовской области автомобиль, внутри которого находился труп мужчины. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

Напомним, что в Саратовской области автомобиль с людьми провалился под лёд реки Волги. Прибывшие к месту происшествия спасатели смогли эвакуировать людей на берег, они не пострадали. Спустя некоторое время в экстренные службы поступил второй сигнал об аналогичном происшествии.