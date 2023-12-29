На Урале в заброшенном здании нашли труп избитого и раздетого мужчины

Шокирующую находку обнаружили недавно жители столицы Урала. Как передаёт Е1.ru, в заброшенном здании, расположенном на улице Восточной в Екатеринбурге, лежал труп мужчины.

"Он лежал в одних трусах, избитый", — рассказали очевидцы.

Также, по словам свидетелей, на теле мужчины под ключицами были две татуировки. Сотрудники местных правоохранительных органов эту ситуацию пока не прокомментировали.