На Урале в заброшенном здании нашли труп избитого и раздетого мужчины
Е1.ru: В Екатеринбурге нашли труп мужчины в заброшенном здании
Шокирующую находку обнаружили недавно жители столицы Урала. Как передаёт Е1.ru, в заброшенном здании, расположенном на улице Восточной в Екатеринбурге, лежал труп мужчины.
"Он лежал в одних трусах, избитый", — рассказали очевидцы.
Также, по словам свидетелей, на теле мужчины под ключицами были две татуировки. Сотрудники местных правоохранительных органов эту ситуацию пока не прокомментировали.
Лайф писал, что неделю назад в Тюмени спасатели обнаружили труп мужчины в выгоревшей почти дотла легковушке марки БМВ. Также в результате пожара обгорел автомобиль "Хавейл".
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