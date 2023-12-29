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29 декабря, 01:05

На Урале в заброшенном здании нашли труп избитого и раздетого мужчины

Е1.ru: В Екатеринбурге нашли труп мужчины в заброшенном здании

Шокирующую находку обнаружили недавно жители столицы Урала. Как передаёт Е1.ru, в заброшенном здании, расположенном на улице Восточной в Екатеринбурге, лежал труп мужчины.

"Он лежал в одних трусах, избитый", — рассказали очевидцы.

Также, по словам свидетелей, на теле мужчины под ключицами были две татуировки. Сотрудники местных правоохранительных органов эту ситуацию пока не прокомментировали.

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Лайф писал, что неделю назад в Тюмени спасатели обнаружили труп мужчины в выгоревшей почти дотла легковушке марки БМВ. Также в результате пожара обгорел автомобиль "Хавейл".

Обложка ©

Getty Images / Bulgac

Алексей Соловьёв
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