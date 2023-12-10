"Голова посинела, пена у рта": Жители Урала наткнулись на тело мужчины на перекрёстке

Жители Екатеринбурга на одном из оживлённых перекрёстков нашли труп 65-летнего мужчины с пеной у рта. Прохожие пытались спасти его, вызвали скорую, но прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Водитель снял, как к месту, где нашли труп мужчины в Екатеринбурге, подъехала скорая. Фото © E1.ru

"Голова посинела, пена у рта. Парень стоял рядом, сказал, что давно вызвал скорую. Я стала оценивать состояние [мужчины] — пульса, дыхания нет. Расстегнула курточку, начала делать непрямой массаж сердца. Скорая констатировала мгновенную смерть", — приводит слова очевидица E1.ru.

В региональном управлении СК РФ отметили, что проводят проверку, а тело направят на судмедэкспертизу. В МВД же подчеркнули, что признаков криминальной смерти нет.