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10 декабря, 14:36

"Голова посинела, пена у рта": Жители Урала наткнулись на тело мужчины на перекрёстке

В Екатеринбурге обнаружили труп 65-летнего мужчины с пеной у рта

<p>В Екатеринбурге обнаружили тело 65-летнего мужчины. Обложка © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2023/12/10/73004090/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.ru</a></p>

В Екатеринбурге обнаружили тело 65-летнего мужчины. Обложка © E1.ru

Жители Екатеринбурга на одном из оживлённых перекрёстков нашли труп 65-летнего мужчины с пеной у рта. Прохожие пытались спасти его, вызвали скорую, но прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Водитель снял, как к месту, где нашли труп мужчины в Екатеринбурге, подъехала скорая. Фото © E1.ru

Водитель снял, как к месту, где нашли труп мужчины в Екатеринбурге, подъехала скорая. Фото © E1.ru

"Голова посинела, пена у рта. Парень стоял рядом, сказал, что давно вызвал скорую. Я стала оценивать состояние [мужчины] — пульса, дыхания нет. Расстегнула курточку, начала делать непрямой массаж сердца. Скорая констатировала мгновенную смерть", — приводит слова очевидица E1.ru.

В региональном управлении СК РФ отметили, что проводят проверку, а тело направят на судмедэкспертизу. В МВД же подчеркнули, что признаков криминальной смерти нет.

Пенсионерка на глазах у мужа замертво упала во время шопинга на Урале

Пенсионерка на глазах у мужа замертво упала во время шопинга на Урале

Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге в припаркованной машине жители обнаружили трупы мужчины и девушки. По их словам, тела были голые и окоченевшие.

Никита Осипов
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