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9 декабря, 21:59

Голые окоченевшие трупы мужчины и девушки найдены в автомобиле на Урале

В Екатеринбурге в машине на парковке нашли окоченевшие трупы мужчины и девушки

<p>Автомобиль на парковке в Екатеринбурге, где были найдены трупы мужчины и девушки. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/zloy_ekb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Злой Екатеринбург</a></p>

Автомобиль на парковке в Екатеринбурге, где были найдены трупы мужчины и девушки. Обложка © t.me / Злой Екатеринбург

В Академическом районе Екатеринбурга в припаркованной машине местные жители обнаружили трупы мужчины и девушки. По их словам, тела были голые и окоченевшие.

Страшную находку первыми обнаружили жители домов на улице Чкалова, вблизи которых был припаркован автомобиль. В домовых чатах они предупредили остальных жильцов о том, что у многоэтажки в машине найдено два трупа: мужчины и девушки. Окно в автомобиле было открыто. По их словам, тела были голые и заледеневшие.

Информацию о гибели людей подтвердил kp.ru глава пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Установлено, что жертвами оказались 23-летняя девушка и 31-летний мужчина.

"Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти. <…> Признаков того, что гибель могла наступить в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется", — рассказал Шульга.

По данному факту проводится проверка. Также известно, что предварительная версия правоохранителей — отравление угарным газом.

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Оксана Попова
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