Голые окоченевшие трупы мужчины и девушки найдены в автомобиле на Урале

В Академическом районе Екатеринбурга в припаркованной машине местные жители обнаружили трупы мужчины и девушки. По их словам, тела были голые и окоченевшие.

Страшную находку первыми обнаружили жители домов на улице Чкалова, вблизи которых был припаркован автомобиль. В домовых чатах они предупредили остальных жильцов о том, что у многоэтажки в машине найдено два трупа: мужчины и девушки. Окно в автомобиле было открыто. По их словам, тела были голые и заледеневшие.

Информацию о гибели людей подтвердил kp.ru глава пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Установлено, что жертвами оказались 23-летняя девушка и 31-летний мужчина.

"Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти. <…> Признаков того, что гибель могла наступить в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется", — рассказал Шульга.

По данному факту проводится проверка. Также известно, что предварительная версия правоохранителей — отравление угарным газом.