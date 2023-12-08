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8 декабря, 20:17

Пенсионерка на глазах у мужа замертво упала во время шопинга на Урале

В Екатеринбурге в торговом центре "Кировский люкс" умерла пенсионерка

Пожилая жительница Свердловской области замертво упала в одном из местных торговых центров. Как передаёт портал Е1, происшествие случилось на территории ТЦ "Кировский люкс".

По данным издания, инцидент произошёл днём 8 декабря. Пенсионерка находилась в магазине вместе с мужем, но внезапно упала на его глазах. Прибывшие в торговый центр медики ничем не смогли помочь женщине и лишь констатировали её смерть.

В силовых структурах региона журналистам рассказали, что по данному факту следователи Орджоникидзевского района города проводят проверку. Предварительно, смерть не носила криминальный характер.

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Ранее Лайф писал о таинственно пропавшей вместе со своими детьми жительнице областного центра. 33-летний мужчина из Екатеринбурга обратился в правоохранительные органы по поводу того, что его жена на днях повела двоих детей в школу и не вернулась.

Обложка ©

Getty Images / LordHenriVoton

Алексей Соловьёв
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