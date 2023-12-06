На Урале мальчик застрял в сенях и замёрз насмерть, пока его родители спали в тёплой кровати

Полуторагодовалый ребёнок умер от переохлаждения в Свердловской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Всё произошло накануне в деревне Катышка под Алапаевском. Ребёнок из многодетной семьи вышел из дома, однако обратно вернуться уже не смог. По данным регионального СК, мальчик застрял в сенях — дверь захлопнулась, а открыть её самостоятельно он был не в силах.

При этом мать малыша тогда спала и отсутствие сына заметила не сразу, а когда спохватилась и вышла в сени, ребёнок уже замёрз. Известно, что помимо него родители воспитывали ещё троих ребят. При этом на учёте в ПДН семья не состояла. Теперь в инциденте разбирается полиция, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).