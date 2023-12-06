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6 декабря, 13:13

На Урале мальчик застрял в сенях и замёрз насмерть, пока его родители спали в тёплой кровати

В Свердловской области насмерть замёрз полуторагодовалый ребёнок

<p>Сени, в которых насмерть замёрз полуторагодовалый ребёнок. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/skr.sverdlovsk?z=photo-128464887_457246846/album-128464887_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Свердловской области</a></p>

Сени, в которых насмерть замёрз полуторагодовалый ребёнок. Обложка © VK / СУ СК России по Свердловской области

Полуторагодовалый ребёнок умер от переохлаждения в Свердловской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Всё произошло накануне в деревне Катышка под Алапаевском. Ребёнок из многодетной семьи вышел из дома, однако обратно вернуться уже не смог. По данным регионального СК, мальчик застрял в сенях — дверь захлопнулась, а открыть её самостоятельно он был не в силах.

При этом мать малыша тогда спала и отсутствие сына заметила не сразу, а когда спохватилась и вышла в сени, ребёнок уже замёрз. Известно, что помимо него родители воспитывали ещё троих ребят. При этом на учёте в ПДН семья не состояла. Теперь в инциденте разбирается полиция, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Николь Вербер
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