На Урале мальчик застрял в сенях и замёрз насмерть, пока его родители спали в тёплой кровати
В Свердловской области насмерть замёрз полуторагодовалый ребёнок
Сени, в которых насмерть замёрз полуторагодовалый ребёнок. Обложка © VK / СУ СК России по Свердловской области
Полуторагодовалый ребёнок умер от переохлаждения в Свердловской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
Всё произошло накануне в деревне Катышка под Алапаевском. Ребёнок из многодетной семьи вышел из дома, однако обратно вернуться уже не смог. По данным регионального СК, мальчик застрял в сенях — дверь захлопнулась, а открыть её самостоятельно он был не в силах.
При этом мать малыша тогда спала и отсутствие сына заметила не сразу, а когда спохватилась и вышла в сени, ребёнок уже замёрз. Известно, что помимо него родители воспитывали ещё троих ребят. При этом на учёте в ПДН семья не состояла. Теперь в инциденте разбирается полиция, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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