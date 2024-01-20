В Приамурье двухлетний ребёнок остался один дома и заживо сгорел при пожаре

Тело двухлетнего малыша обнаружили в сгоревшем доме в посёлке Горный Амурской области. Подробности происшествия сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По информации ведомства, пожар в двухквартирном деревянном доме произошёл накануне, 19 января. К моменту прибытия спасателей дом уже горел открытым пламенем. В ликвидации возгорания было задействовано десять специалистов и три единицы техники. Ребёнок в момент ЧП находился дома один, как оказалось, его родители были в магазине. До обеда сегодняшнего дня спасатели проводили разбор конструкций, чтобы найти тело малыша.

"При разборе сгоревших конструкций в одной из квартир было обнаружено тело ребёнка 2021 года рождения", — говорится в сообщении.







По данным прокуратуры, в сгоревшем доме имелись проблемы с электрической проводкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".