В Приамурье двухлетний ребёнок остался один дома и заживо сгорел при пожаре
МЧС: В Амурской области при пожаре в доме погиб двухлетний ребёнок
Последствия пожара, который унёс жизнь двухлетнего малыша. Обложка © Telegram / Прокуратура Амурской области
Тело двухлетнего малыша обнаружили в сгоревшем доме в посёлке Горный Амурской области. Подробности происшествия сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
По информации ведомства, пожар в двухквартирном деревянном доме произошёл накануне, 19 января. К моменту прибытия спасателей дом уже горел открытым пламенем. В ликвидации возгорания было задействовано десять специалистов и три единицы техники. Ребёнок в момент ЧП находился дома один, как оказалось, его родители были в магазине. До обеда сегодняшнего дня спасатели проводили разбор конструкций, чтобы найти тело малыша.
"При разборе сгоревших конструкций в одной из квартир было обнаружено тело ребёнка 2021 года рождения", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в сгоревшем доме имелись проблемы с электрической проводкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее Лайф сообщал, что в Пензенской области при пожаре в частном доме погибли ребёнок и двое взрослых. Ещё одного ребёнка удалось спасти, он был доставлен в больницу. Причины возгорания устанавливаются.