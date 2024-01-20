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20 января, 09:57

В Приамурье двухлетний ребёнок остался один дома и заживо сгорел при пожаре

МЧС: В Амурской области при пожаре в доме погиб двухлетний ребёнок

Последствия пожара, который унёс жизнь двухлетнего малыша. Обложка © Telegram / Прокуратура Амурской области

Последствия пожара, который унёс жизнь двухлетнего малыша. Обложка © Telegram / Прокуратура Амурской области

Тело двухлетнего малыша обнаружили в сгоревшем доме в посёлке Горный Амурской области. Подробности происшествия сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По информации ведомства, пожар в двухквартирном деревянном доме произошёл накануне, 19 января. К моменту прибытия спасателей дом уже горел открытым пламенем. В ликвидации возгорания было задействовано десять специалистов и три единицы техники. Ребёнок в момент ЧП находился дома один, как оказалось, его родители были в магазине. До обеда сегодняшнего дня спасатели проводили разбор конструкций, чтобы найти тело малыша.

"При разборе сгоревших конструкций в одной из квартир было обнаружено тело ребёнка 2021 года рождения", — говорится в сообщении.

  • Последствия пожара, который унёс жизнь двухлетнего малыша. Фото © Telegram / МЧС Амурской области
    Последствия пожара, который унёс жизнь двухлетнего малыша. Фото © Telegram / МЧС Амурской области
  • Последствия пожара, который унёс жизнь двухлетнего малыша. Фото © Telegram / МЧС Амурской области
    Последствия пожара, который унёс жизнь двухлетнего малыша. Фото © Telegram / МЧС Амурской области
  • Последствия пожара, который унёс жизнь двухлетнего малыша. Фото © Telegram / МЧС Амурской области
    Последствия пожара, который унёс жизнь двухлетнего малыша. Фото © Telegram / МЧС Амурской области

Последствия пожара, который унёс жизнь двухлетнего малыша. Фото © Telegram / МЧС Амурской области

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По данным прокуратуры, в сгоревшем доме имелись проблемы с электрической проводкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Ранее Лайф сообщал, что в Пензенской области при пожаре в частном доме погибли ребёнок и двое взрослых. Ещё одного ребёнка удалось спасти, он был доставлен в больницу. Причины возгорания устанавливаются.

Наталья Исакова
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