Спасатели вытащили женщину из огненного плена в Москве
SHOT: В Москве сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в доме в районе Перово
В Москве сотрудники МЧС спасли из пожара женщину. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в столичном районе Перово.
Пожар в многоэтажном доме на улице Плющева в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, огонь охватил квартиру на седьмом этаже 16-этажного дома на улице Плющева. На балконе заблокированная огнём женщина просила о помощи. Спасатели успешно эвакуировали её. Всего из дома спасли шестерых человек, в том числе двоих детей. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве при пожаре в квартире погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в доме на улице Паустовского.
ТАСС / Владимир Рябчиков