Спасатели вытащили женщину из огненного плена в Москве

В Москве сотрудники МЧС спасли из пожара женщину. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в столичном районе Перово.

По данным телеграм-канала, огонь охватил квартиру на седьмом этаже 16-этажного дома на улице Плющева. На балконе заблокированная огнём женщина просила о помощи. Спасатели успешно эвакуировали её. Всего из дома спасли шестерых человек, в том числе двоих детей. Пострадавших, по предварительным данным, нет.