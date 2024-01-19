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19 января, 17:34

Спасатели вытащили женщину из огненного плена в Москве

SHOT: В Москве сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в доме в районе Перово

В Москве сотрудники МЧС спасли из пожара женщину. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в столичном районе Перово.

Пожар в многоэтажном доме на улице Плющева в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, огонь охватил квартиру на седьмом этаже 16-этажного дома на улице Плющева. На балконе заблокированная огнём женщина просила о помощи. Спасатели успешно эвакуировали её. Всего из дома спасли шестерых человек, в том числе двоих детей. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве при пожаре в квартире погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в доме на улице Паустовского.

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Обложка ©

ТАСС / Владимир Рябчиков

Никита Никонов
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